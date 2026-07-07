Трамп объявил об отмене санкций против одной страны

США намерены отменить односторонние санкции в отношении Турции. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп на двусторонней встрече с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом, пишет ТАСС.

«Могу сказать, что мы отменим санкции», — заявил глава Белого дома.

Соединенные Штаты ввели санкции против Турции из-за покупки российских зенитно-ракетных комплексов С-400.

В конце июня портал Euractiv со ссылкой на разведывательные источники сообщил, что Турция может продать российские зенитные ракетные комплексы C-400 Южной Корее, чтобы вернуться в программу по производству истребителей пятого поколения F-35 и завершить сделку по их покупке у США. В издании отметили, что это решение может быть принято на саммите НАТО в Анкаре 7–8 июля.

В свою очередь первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев напомнил, что продажа или передача российских С-400 какой-либо другой стране невозможна «иначе криминальные группировки давно бы гасили друг друга из ракетных установок, а круговорот оружия никак нельзя было бы контролировать». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Кремле рассказали, обсуждал ли Путин планы Эрдогана вернуть комплексы С-400.