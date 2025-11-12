На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Ле Пен допустила отказ от участия в президентских выборах во Франции

Politico: Ле Пен может отказаться от участия в выборах президента Франции
true
true
true
close
Gonzalo Fuentes/Reuters

Лидер парламентской фракции ультраправой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила, что может пропустить президентские выборы во Франции в 2027 году, если к тому времени апелляционный суд не отменит действующий запрет на ее участие в выборах. Об этом сообщает издание Politico.

Политик вновь предстанет перед судом 13 января, чтобы обжаловать обвинительный приговор.

31 марта Марин Ле Пен и восемь депутатов от «Национального объединения» признали виновными в присвоении денежных средств, предназначенных для найма ассистентов в Европейском парламенте. Политика приговорили к четырем годам лишения свободы и запретили избираться в органы государственной власти в течение пяти лет. Отмечается, что она не будет отбывать наказание в тюрьме и проведет назначенный срок дома с электронным браслетом.

Лидер «Партии самобытности и свобод» Марион Марешаль рассказала, что если Ле Пен не допустят к президентским выборам во Франции в 2027 году, то ее, вероятнее всего, сможет заменить глава партии «Национальное объединение» Жордан Барделла.

Ранее Ле Пен раскритиковала бюджет Франции на 2026 год.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами