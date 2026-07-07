Политолог объяснил, почему Финляндия хочет перекрыть Финский залив

Власти Финляндии делают заявления о планах перекрыть Финский залив с целью создать нервозную обстановку в России. Об этом в эфире 360.ru заявил политолог Евгений Михайлов.

Он назвал возможное перекрытие залива вопиющим нарушением морского права. По его словам, для этого Финляндии придется использовать минные заграждения и военные корабли.

«Нужно понимать, что, скорее всего, они играют у нас на нервах. Им надо поддерживать общий фон, а прикрытием является борьба с дронами. Это выглядит смешно», — сказал политолог.

Накануне министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил, что Финский залив могут перекрыть из-за «заблудившихся» украинских дронов.

4 июля силы обороны Финляндии на четыре часа ограничивали авиасообщение и проход судов в восточной части Финского залива. Ограничения связали с российско-украинским конфликтом — в частности, ударами беспилотников по территории РФ. При этом дронов на финской территории обнаружено не было.

Ранее в Финляндии испугались российского ответа из-за пролета украинских дронов.