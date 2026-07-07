Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииТеракт в Монако
Политика

Политолог объяснил, почему Финляндия хочет перекрыть Финский залив

Михайлов: перекрытие Финляндией Финского залива станет вопиющим нарушением права
Александр Гальперин/РИА Новости

Власти Финляндии делают заявления о планах перекрыть Финский залив с целью создать нервозную обстановку в России. Об этом в эфире 360.ru заявил политолог Евгений Михайлов.

Он назвал возможное перекрытие залива вопиющим нарушением морского права. По его словам, для этого Финляндии придется использовать минные заграждения и военные корабли.

«Нужно понимать, что, скорее всего, они играют у нас на нервах. Им надо поддерживать общий фон, а прикрытием является борьба с дронами. Это выглядит смешно», — сказал политолог.

Накануне министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил, что Финский залив могут перекрыть из-за «заблудившихся» украинских дронов.

4 июля силы обороны Финляндии на четыре часа ограничивали авиасообщение и проход судов в восточной части Финского залива. Ограничения связали с российско-украинским конфликтом — в частности, ударами беспилотников по территории РФ. При этом дронов на финской территории обнаружено не было.

Ранее в Финляндии испугались российского ответа из-за пролета украинских дронов.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Как связаны болезни и диеты с группой крови. Что на самом деле известно науке
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!