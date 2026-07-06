В Финляндии допустили закрытие Финского залива из-за дронов

Финский залив могут перекрыть из-за «заблудившихся» украинских дронов. Об этом заявил министр обороны Финляндии Антти Хяккянен в интервью газете Ilta-Sanomat.

По его словам, в стране существует угроза залета БПЛА, атакующих Санкт-Петербург. Как пояснил министр, для безопасного уничтожения беспилотников необходимо перекрывать воздушное и морское движение в заливе.

«Финский залив настолько узок, что ситуация может измениться за считанные минуты», — указал Хяккянен.

Министр призвал финнов следить за сообщениями о появлении дронов. Особенно это касается рыбаков, которые выходят на лодках в открытое пространство.

«Если море закрыто на пару часов, то рыбалку придется отложить», — предупредил Хяккянен.

4 июля силы обороны Финляндии на четыре часа ограничивали авиасообщение и проход судов в восточной части Финского залива. Ограничения связали с российско-украинским конфликтом — в частности, ударами беспилотников по территории РФ. При этом дронов на финской территории обнаружено не было.

До этого Украина по ошибке направила ударные беспилотники в сторону Финляндии. По данным газеты Helsingin Sanomat, Киев сам уведомил Хельсинки о том, что дроны со взрывчатыми веществами были случайно направлены в финское воздушное пространство.

Ранее в Финляндии испугались российского ответа из-за пролета украинских дронов.