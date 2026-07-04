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Армия

Финляндия ограничивала на четыре часа движение в Финском заливе

Финляндия ограничивала полеты и движение судов в Финском заливе 4 июля
Lehtikuva/Finnish Border Guard/Reuters

Силы обороны Финляндии на четыре часа ограничивали авиасообщение и проход судов в восточной части Финского залива утром 4 июля. Об этом говорится в заявлении ведомства в социальной сети X.

Ограничения были сняты в 09:18.

По данным Yle, зона ограничения распространялась на район города Котка.

В пресс-службе Оборонительных сил Финляндии заявили, что ограничения связаны с российско-украинским конфликтом, но подробности не раскрыли. Причиной стали удары беспилотниками. При этом дронов на финской территории не было обнаружено.

Также 2 июля агентство Reuters со ссылкой на заявление военно-воздушных сил Финляндии сообщало, что Хельсинки ввели временные ограничения в воздушном пространстве над восточной частью Финского залива.

1 июля сообщалось, что Россия закрыла несколько погранпереходов через границу с Финляндией, Латвией и Эстонией. В частности, речь идет о погранпереходах Вяртсиля, Выборг, Санкт-Петербург-Финляндский, Светогорск, Люття, Пыталово и Печоры-Псковские.

Ранее Украина по ошибке направила ударные дроны в сторону Финляндии.

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