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Политика

Трамп заявил, что Гренландия должна быть под контролем США

Трамп: Гренландию должны контролировать США, а не Дания
Evan Vucci/Reuters

Американский президент Дональд Трамп считает, что Гренландия должна находиться под контролем США. Заявление он сделал на встрече с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.

По словам Трампа, Гренландия является важной частью мира для Соединенных Штатов.

«Ее должны контролировать США, а не Дания», — сказал он.

В мае «Би-би-си» сообщала, что в последние месяцы США активно ведут секретные переговоры с Данией о расширении военного присутствия в Гренландии. По данным журналистов, Вашингтон намерен открыть три новые базы на юге острова. В Белом доме называли переговоры оптимистичными и отмечали, что они движутся в правильном направлении. Дания подтвердила готовность обсуждать размещение дополнительных баз, но от подробностей отказалась. Планируется, что новые объекты будут сосредоточены на наблюдении за потенциальной российской и китайской морской деятельностью в северной Атлантике.

Гренландия входит в состав Датского королевства, однако Трамп неоднократно заявлял о намерении присоединить остров к США. В январе он говорил о планах установить контроль над территорией для обеспечения национальной безопасности.

Президент России Владимир Путин называл план Трампа по присоединению Гренландии серьезным. Не стоит полагать, что идея о присоединении острова к США является лишь экстравагантным заявлением, предупреждал российский лидер. По его мнению, Вашингтон будет и дальше продвигать свои интересы в регионе.

Ранее Политик Мема объяснил, почему США нужна Гренландия.

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