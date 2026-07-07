В Британии оценили ситуацию в экономике Германии

Германия переживает инфраструктурный кризис, который проявляется в сбоях на железной дороге, задержках крупных строительных проектов и аварийных закрытиях мостов. Об этом пишет британское издание Spectator.

«Страна, когда-то экспортировавшая по всему миру принцип «Прогресс благодаря технологиям», теперь не в состоянии поддерживать работу собственных поездов и мостов», — говорится в материале.

Отмечается, что власти Германии ограничиваются мерами, которые лишь создают видимость реформ, и не признают масштаб структурных проблем. Автор статьи считает, что реакция немецкого общества свидетельствует скорее о смирении, чем о возмущении сложившейся ситуацией.

До этого канцлер ФРГ Фридрих Мерц объяснил, почему немецкая экономика перестала быть конкурентоспособной во многих отраслях. По его словам, на сегодняшний день в Германии существует проблема с ценовой конкурентоспособностью, страна стала слишком дорогой.

В начале мая сообщалось, что бундесрат отказался одобрять обещанную правительством Мерца антикризисную выплату для работников. Канцлер вместе с министром финансов Ларсом Клингбайлем ранее предлагал ввести премию в размере €1 тыс. на фоне энергокризиса. Планировалось, что работодатели перечислят эти средства сотрудникам, не удерживая налоги.

Ранее Дмитриев дал совет Мерцу по спасению экономики Германии.