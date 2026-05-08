Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в социальной сети X дал совет канцлеру Германии Фридриху Мерцу, как спасти немецкую экономику на фоне кризиса.

«Мерцу необходимо поступать противоположно тому, что он делает сейчас, чтобы добиться успеха. Он еще имеет шанс не стать (премьер-министром Великобритании Киром — ред.) Стармером», — указал Дмитриев.

Так он отреагировал на опубликованную ранее макростатистику из Германии. Объем промышленного производства в ФРГ в марте уменьшился на 0,7% в месячном выражении, тогда как аналитики предсказывали рост. В годовом выражении промышленное производство сократилось на 2,8%. В марте показатель также продемонстрировал снижение как в месячном, так и в годовом выражении.

До этого Дмитриев обратился к Мерцу с вопросом о возможных источниках нефти и газа, которые могли бы помочь Германии преодолеть энергетический кризис.

Ранее Дмитриев заявил о самодискредитации Мерца.