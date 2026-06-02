Мерц оценил конкурентоспособность Германии

Мерц: Германия стала слишком дорогой для ведения бизнеса
Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц объяснил, почему германская экономика перестала быть конкурентоспособной во многих отраслях. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, на сегодняшний день в Германии существует проблема с ценовой конкурентоспособностью, страна стала слишком дорогой.

Он добавил, что страна больше не может соперничать с регионами мира, которые конкурируют с ФРГ.

Мерц добавил, что Германию вновь необходимо сделать страной, привлекательной для предпринимателей. Для этого необходимо провести изменения в сферах корпоративного налогообложения, стоимости энергоносителей, бюрократии, в дополнительных расходах на оплату труда, в цифровизации и инфраструктуре.

В начале мая сообщалось, что бундесрат отказался одобрять обещанную правительством Мерца антикризисную выплату для работников. Канцлер вместе с министром финансов Ларсом Клингбайлем ранее предлагал ввести премию в размере €1 тыс. на фоне энергокризиса. Планировалось, что работодатели перечислят эти средства сотрудникам, не удерживая налоги.

