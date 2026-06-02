Мерц оценил конкурентоспособность Германии

Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц объяснил, почему германская экономика перестала быть конкурентоспособной во многих отраслях. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, на сегодняшний день в Германии существует проблема с ценовой конкурентоспособностью, страна стала слишком дорогой.

Он добавил, что страна больше не может соперничать с регионами мира, которые конкурируют с ФРГ.

Мерц добавил, что Германию вновь необходимо сделать страной, привлекательной для предпринимателей. Для этого необходимо провести изменения в сферах корпоративного налогообложения, стоимости энергоносителей, бюрократии, в дополнительных расходах на оплату труда, в цифровизации и инфраструктуре.

В начале мая сообщалось, что бундесрат отказался одобрять обещанную правительством Мерца антикризисную выплату для работников. Канцлер вместе с министром финансов Ларсом Клингбайлем ранее предлагал ввести премию в размере €1 тыс. на фоне энергокризиса. Планировалось, что работодатели перечислят эти средства сотрудникам, не удерживая налоги.

