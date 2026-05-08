Федеральный орган Германии заблокировал выплату Мерца немецким рабочим

Liesa Johannssen/Reuters

Бундесрат орган законодательной власти федерального уровня, который представляет интересы 16 федеральных земель, входящих в состав федерации отказался одобрять обещанную правительством ФРГ канцлера Фридриха Мерца антикризисную выплату для работников. Об этом сообщает Bild.

«В пятницу утром бундесрат заблокировал широко анонсированную антикризисную выплату для всех работающих в Германии», — говорится в сообщении издания.

Мерц вместе с министром финансов Ларсом Клингбайлем ранее предлагал ввести премию в размере €1 тыс. на фоне энергокризиса. Планировалось, что работодатели перечислят эти средства сотрудникам, не удерживая налоги.

До этого Федерального статистического бюро ФРГ обнародовало статистические данные по промышленному производству в Германии. Так, в марте показатель снизился на 0,7% по сравнению с предыдущим месяцем, хотя эксперты прогнозировали рост. В годовом выражении падение составило 2,8%. Отмечается, что и в предыдущем месяце промышленность уже сокращалась — как в сравнении с мартом месяцем, так и по сравнению с аналогичным периодом год назад.

