Стало известно, какая страна Европы зарабатывает миллиарды на российской нефти

За последние три года греческие судоходные компании заработали как минимум $3,8 млрд на транспортировке российской нефти, несмотря на попытки стран G7 ограничить доходы Москвы от продажи энергоресурсов. Об этом пишет газета Financial Times (FT).

По информации СМИ, из 20 компаний, которые получили наибольшую прибыль от поставок российской нефти с июня 2023 года, восемь являются греческими. А остальные — это российские государственные судоходные компании или их дочерние фирмы.

Издание отметило, что «больше всего» от продажи российской нефти получила компания Dynacom Tankers, которая получила не менее $915 млн дохода от перевозки российской нефти, что составляет почти четверть от общего дохода греческих судовладельцев с июля 2023 года. Также компания Olympic Shipping and Management заработала не менее $404 млн, а фирмы Stealth Maritime и Polembros Shipping получили более $200 млн.

«Роль греческих судовладельцев в транспортировке российской нефти стала источником напряженности между Афинами и Киевом. Несколько греческих танкерных компаний, включая Dynacom, были внесены украинским санкционным органом в 2023 году в список «международных спонсоров войны», но позже были исключены из него под давлением греческого правительства», — написало СМИ.

Согласно анализу данных морских и энергетических аналитических компаний Windward и Vortexa, в мае почти 15% российского экспорта нефти приходилось на греческие компании. Издание отметило, что европейские правительства стремятся ограничить доходы Москвы от энергоносителей, что может остановить торговлю с Грецией.

7 июля издание «Коммерсантъ» со ссылкой на отчет S&P Global Commodities at Sea (CAS) и Maritime Intelligence Risk Suite написало, что в июне объемы отгрузки нефти из российских портов отечественными танкерами составили 18,7 млн баррелей и выросли на 16% по сравнению с маем.

В июне Bloomberg писал, что среднесуточный объем перевозок российской сырой нефти за четыре недели составил 3,83 млн баррелей, что является самым высоким показателем за год.

Ранее Саудовская Аравия сделала самую большую скидку на свою нефть за четверть века.