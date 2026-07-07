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Бизнес

Российские операторы резко нарастили перевозки нефти морем

Операторы РФ нарастили перевозки нефти морем до показателей октября 2023 года
Владимир Астапкович/РИА Новости

В июне объемы отгрузки нефти из российских портов отечественными танкерами увеличились на 16% по сравнению с маем, составив 18,7 млн баррелей. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на отчет S&P Global Commodities at Sea (CAS) и Maritime Intelligence Risk Suite.

Данный показатель демонстрирует рост третий месяц подряд и является самым высоким с октября 2023 года. По сравнению с июнем 2025 года зафиксирован почти трехкратный рост.

Общий суточный объем морского экспорта российской нефти в июне оценивается в 4,41 млн баррелей. Таким образом, суммарный объем отгрузок через порты за месяц мог достичь 132,3 млн баррелей, при этом доля российских танкеров в этих перевозках составила примерно 14%.

Аналитики объясняют расширение присутствия судов под российским флагом тем, что такие страны, как Мадагаскар и Ботсвана, исключили из своих реестров множество танкеров, работающих с РФ. Это происходит на фоне внимания ООН к судам, которые используют сомнительные методы идентификации или часто меняют государственную принадлежность.

Одновременно с этим наблюдается снижение активности флота Китая и ОАЭ. В первом полугодии 2026 года поставки китайскими танкерами сократились на 18,2% (до 20,2 млн баррелей), а судами из ОАЭ — на 37,6% (до 11,6 млн баррелей).

По сведениям CAS, доля танкеров, не связанных с государствами G7 и их союзниками и не имеющих западного страхования, в июне составила 65,6% (против 66,8% в мае).

Директор ЦЦИ Роман Соколов полагает, что активизация российских перевозчиков обусловлена стремлением владельцев флота минимизировать операционные риски путем перерегистрации судов под национальный флаг.

Ранее в США сообщили о «почти рекордном» росте экспорта российской нефти.

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