Саудовская Аравия сделала самую большую скидку на свою нефть за четверть века

Bloomberg: Эр-Рияд объявил о самом большом снижении цен на нефть за 26 лет

Саудовская Аравия объявила о самом большом снижении цен на свою основную марку нефти за последние 26 лет: в августе Arab Ligh будет стоить для покупателей в Азии $11 за баррель. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на прейскурант госкомпании Saudi Aramco.

Указанная цена предполагает дисконт в $1,50 к региональному бенчмарку. Это снижение оказалось более значительным, чем спрогнозированные аналитиками Bloomberg $8.

Агентство отмечает, что цены на ближневосточную нефть снижаются на фоне надвигающейся волны поставок из региона, которая может превысить спрос азиатских НПЗ. Saudi Aramco после возобновления экспорта из порта Рас-Таннура в Персидском заливе уже нарастила отгрузки своей продукции почти до 90% по сравнению с показателями до начала войны в Иране.

Нефть начала дешеветь в середине июня на фоне ирано-американского соглашения о прекращении боевых действий и разблокировке Ормузского пролива. С тех пор цена марки Brent опустилась ниже $71 за баррель — к уровню конца февраля, когда США и Израиль только начали кампанию против Ирана.

Ранее в «Роснефти» спрогнозировали среднюю цену нефти в 2026 году.