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Политика

Глава МИД Украины заявил, что готовится посетить Китай

Сибига заявил, что глава МИД Китая пригласил его в КНР
Valentyn Ogirenko/Reuters

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что получил приглашение от китайского коллеги Ван И посетить Китайскую Народную Республику (КНР). Об этом сообщает украинский портал УНН.

«В настоящее время прорабатываются возможные даты визита», — уточнил он.

Предыдущий визит высокопоставленного украинского чиновника в Китай состоялся в июле 2024 года. Тогда страну посетил экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Он встретился с Ван И в Гуанчжоу.

До этого руководитель офиса президента Украины Кирилл Буданов позитивно оценил позицию Китая по конфликту на Украине, поскольку если бы она была «откровенно пророссийской», то это было бы проблемой для Киева.

В конце января официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь призвал стороны украинского конфликта соблюдать три принципа, направленные на снижение напряженности и недопущение эскалации: не расширять поле боевых действий, не допускать эскалации конфликтов и не разжигать дальнейшее противостояние.

Ранее Сибига назвал условие для завершения конфликта на Украине.

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