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Политика

Глава офиса Зеленского похвалил Китай за позицию по конфликту на Украине

Глава ОП Буданов поддержал позицию Китая в отношении конфликта на Украине
Evgeniy Maloletka/AP

Глава офиса президента Украины Кирилл Буданов похвалил Китай за позицию в отношении конфликта, поскольку если бы она была «откровенно пророссийской», то это было бы проблемой для Киева. Его слова приводит «РБК-Украина».

«Поэтому Китай и так выражает свою официальную позицию, и хорошо, что она такая, какая есть, потому что могло быть совсем иначе. Гораздо хуже было бы, если бы Китай занял какую-то откровенно пророссийскую позицию», – заявил Буданов.

По его словам, это стало бы для Украины «проблемой, причем серьезной, со всеми вытекающими».

В конце января официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь призвал стороны украинского конфликта соблюдать три принципа, направленные на снижение напряженности и недопущение эскалации. По его словам, стороны должны придерживаться следующих условий: не расширять поле боевых действий, не допускать эскалации конфликтов и не разжигать дальнейшее противостояние.

При этом в мае заместитель постоянного представителя Китая при Организации Объединенных Наций (ООН) Сунь Лэй указывал на эскалацию. По его словам, китайская сторона обеспокоена продолжающейся эскалацией и выступает за урегулирование конфликта политико-дипломатическим путем.

Ранее Буданов «древней мудростью» ответил на вопрос о мирном процессе по Украине.

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