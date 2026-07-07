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Политика

Власти Италии пообещали не реагировать на провокации Трампа

Вице-премьер Италии заявил, что Рим не будет реагировать на провокации Трампа
Evelyn Hockstein/Pool/AP

Правительство Италии не будет реагировать на провокационные публикации президента США Дональда Трампа в социальных сетях, чтобы избежать нагнетания полемики между союзниками. Об этом в интервью газете La Stampa заявил министр иностранных дел и вице-премьер Италии Антонио Таяни.

В воскресенье вечером Трамп опубликовал фотографию с саммита «Большой семерки», где премьер-министр Италии Джорджа Мелони восторженно смотрит на него, с подписью «Нужен ограничительный приказ» (Restraining order needed).

«Мы <...> решили больше не реагировать на подобные комментарии, чтобы не разжигать споры среди наших союзников», — сказал Таяни.

По его словам, «прочность трансатлантических отношений выходит далеко за рамки одного поста или яркого выражения».

Между Вашингтоном и Римом возник скандал после того, как Трамп заявил о просьбе Мелони сфотографироваться с ним.

В интервью итальянскому телеканалу La7 американский лидер сказал, что премьер Италии якобы «умоляла» президента сделать совместное фото. По словам главы Белого дома, он бы не согласился, но ему «было ее жаль».

В ответ Мелони заявила, что ни она, ни Италия «никогда никого ни о чем не просят». Также премьер выразила недоумение неуважительным отношением Трампа к своим союзникам.

Ранее Трамп заявил об окончании дружбы с Мелони.

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