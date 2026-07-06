Трамп высмеял Мелони перед саммитом НАТО

Трамп на странице в соцсети Truth Social высмеял Мелони перед саммитом НАТО

Президент США Дональд Трамп на своей странице в Truth Social высмеял премьер-министра Италии Джорджу Мелони перед саммитом НАТО.

Американский лидер опубликовал фотографию с саммита «Большой семерки», где Мелони восторженно смотрит на него, с подписью «Нужен ограничительный приказ» (Restraining order needed).

Ограничительный (запретительный) приказ — это судебный инструмент, который обязывает нарушителя держаться на определенном расстоянии от другого человека и запрещает любые попытки контакта.

Это стало продолжением скандала между Вашингтоном и Римом после того, как Трамп заявил о просьбе Мелони сфотографироваться с ним.

В интервью итальянскому телеканалу La7 американский лидер сказал, что премьер Италии якобы «умоляла» президента сделать совместное фото. По словам главы Белого дома, он бы не согласился, но ему «было ее жаль».

Мелони в социальной сети X отметила, что ни она, ни Италия «никогда никого ни о чем не просят». Также премьер выразила недоумение по поводу неуважительного отношения Трампа к своим союзникам.

Ранее Владимир Путин охарактеризовал Трампа одним словом.