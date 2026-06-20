Трамп заявил об окончании дружбы с Мелони на фоне скандала

Премьеру Италии Джордже Мелони не удастся вновь сблизиться с США ради восстановления собственного политического рейтинга. Об этом в социальной сети Truth Social заявил американский президент Дональд Трамп на фоне разногласий по поводу совместного фото на саммите G7.

«Ее популярность в Италии падает, возможно, потому что она отказала США, стране, которая искренне любит и защищает Италию, в вопросе предотвращения получения или разработки Ираном ядерного оружия (кстати, как и НАТО!)... Теперь после военной победы США над Ираном, она хочет снова подружиться, чтобы «поднять свои цифры». Нет уж, спасибо!» — написал президент.

Трамп вновь упомянул, что на саммите G7 во Франции Мелони якобы неоднократно просила его сфотографироваться вместе. При этом, по его словам, она не дала разрешения на использование итальянских взлетно-посадочных полос во время военной операции США в Иране, несмотря на миллиардные американские вложения в оборону Италии и других «так называемых союзников по НАТО».

Накануне в комментарии итальянскому телеканалу La7 президент США утверждал, что Мелони «умоляла» его о совместном снимке, и что он согласился лишь из жалости. Глава итальянского правительства назвала эти слова «абсолютной выдумкой» и заявила, что «ни она, ни Италия» никогда никого не умоляют. На фоне возникших разногласий были отменены несколько встреч на высшем уровне между представителями двух стран.

Ранее Захарова дала совет Мелони по поводу скандала с Трампом.