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Политика

Депутат Рады предрек тяжелые последствия для украинцев в Польше

Депутат Рады Вятрович допустил погромы украинцев в Польше
Shutterstock

Депутат Верховной Рады Украины Владимир Вятрович не исключил, что в Польше могут начаться погромы украинцев. Об этом он сказал в интервью «Украинской правде».

«В худшем случае [напряженность приведет] к погромам украинцев», — сказал он.

Вятрович отметил, что украинцев в Польше много, их легко заметить, и они остаются беззащитными.

До этого руководитель офиса президента Украины Кирилл Буданов заявил, что пик конфликта между странами еще впереди, и связал это с годовщиной Волынской трагедии 11 июля. По его словам, Польша готовит ряд эскалационных шагов. Буданов добавил, что Украина не приняла ультиматумы от России и не примет их от других стран.

Напряженность между Киевом и Варшавой усилилась после того, как президент Украины Владимир Зеленский присвоил одному из подразделений Вооруженных сил Украины имя «героев УПА» (организация запрещена в России). В ответ польский президент Кароль Навроцкий лишил Зеленского ордена Белого орла.

6 июля министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сообщил о значительном сокращении поставок военной техники Киеву.

Ранее стало известно, что большинство поляков считают Зеленского виновным в конфликте с Варшавой.

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