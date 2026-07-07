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Политика

Лавров рассказал, куда НАТО приведет курс на милитаризацию

Лавров: милитаризация стран НАТО закончится их поражением
Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

Курс НАТО на милитаризацию когда-нибудь закончится поражением в этой гонке. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, его слова передает РИА Новости.

«Чем это закончится? Когда-то это наверняка закончится. Если они хотят до предела милитаризироваться, когда-то это все закончится просто поражением в их гонке за собственным превосходством», — сказал он.

До этого газета New York Times со ссылкой на одного из высокопоставленных американских чиновников писала, что потенциальные займы США в рамках программы иностранного военного финансирования могут оказаться под угрозой для тех союзников, которые не увеличивают расходы на оборону. Представители НАТО заявили, что почти все союзники согласны с увеличением расходов на оборону, которая «годами недофинансировалась».

7 июля генсек НАТО Марк Рютте подчеркнул, что президент США Дональд Трамп был прав, когда потребовал от европейских союзников по НАТО повысить расходы на оборону.

Ранее стала известна стратегия Европы в отношениях с Трампом.

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