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Политика

Рютте заявил союзникам по НАТО, что Трамп был прав

Рютте: Трамп был прав, настаивая на увеличении расходов на оборону стран НАТО
Jonathan Ernst/Reuters

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте обратился к союзникам по альянсу, заявив, что президент США Дональд Трамп был прав, требуя повысить расходы на оборону. Его слова передает Politico.

«Он был прав, настаивая на увеличении расходов на оборону у союзников по НАТО, он был прав, требуя от них модернизации вооруженных сил, и он был прав, начав войну с Ираном», — сказал Рютте в интервью на саммите в Анкаре.

Генсек НАТО признался, что ему нравится американский лидер. По его словам, то, что политик делает для НАТО, — «это отличная новость». Несмотря на разногласия, альянс по-прежнему един, а США являются его полноправным партнером, отметил Рютте.

Глава блока добавил, что саммит в Турции станет «преобразующим» для альянса и позволит направить еще миллиарды долларов на важнейшие оборонные программы.

В июне генеральный секретарь Североатлантического альянса указал на лидерские качества Трампа. По его словам, благодаря американскому лидеру все страны-союзники начали наращивать расходы на оборону.

Ранее Трамп рассказал, в каких союзниках по НАТО разочаровались США.

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