«Как скажет, так и должно быть»: представлен новый мерч с цитатой Лукашенко о женщинах

В Белоруссии представили новый мерч к Году женщины с цитатой Лукашенко

В Белоруссии представили новый мерч с цитатой президента страны Александра Лукашенко. Эскиз рисунка опубликовал Telegram-канал «Пул первого».

На рисунке Лукашенко поднимает бокал шампанского. Под портретом белорусского лидера размещена цитата: «Концепция такова. Женщина — главное! Как она скажет, так и должно быть!».

Авторы канала уточнили, что мерч был сделан к Году белорусской женщины. Продажи товаров с этим рисунком стартуют 7 июля.

До этого в России начали продавать новый мерч с фразами президента Владимира Путина. Тематическую одежду можно приобрести в универмаге национального центра «Россия». На витринах выставили футболки с цитатами главы государства: «Баллистическая ракета «Орешник» является гарантом суверенитета России», «Ответ всегда будет», «Надо обязательно смотреть в будущее» и др. Одна из сотрудниц центра отметила, что самой большой популярностью у гостей пользуются вещи с фразами про «Орешник» и Россию.

Помимо этого, в коллекции сохранились изделия с более ранними цитатами Путина. Среди них — «Границы России нигде не заканчиваются», «Нравится, не нравится — терпи, моя красавица», «Битва за Россию продолжается, победа будет за нами».

Ранее была раскрыта судьба футболок спецпредставителя Путина с переговоров по Украине.