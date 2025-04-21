В России начали продавать новый мерч с фразами Путина

В России начали продавать одежду с новыми цитатами главы государства Владимира Путина. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, тематическую одежду можно приобрести в универмаге национального центра «Россия». На витринах появились новые футболки с цитатами президента: «Баллистическая ракета «Орешник» является гарантом суверенитета России», «Ответ всегда будет», «Надо обязательно смотреть в будущее».

Одна из сотрудниц центра отметила, что самой большой популярностью у гостей пользуются вещи с фразами про «Орешник» и Россию.

Помимо этого, в коллекции сохранились изделия с более ранними цитатами Путина. Среди них — «Границы России нигде не заканчиваются», «Нравится, не нравится — терпи, моя красавица», «Битва за Россию продолжается, победа будет за нами».

В ноябре прошлого года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал «бум» среди россиян на новую футболку с Путиным и «Орешником». По его словам, сотрудники администрации не ходят в таких футболках и обсуждать внешний вид депутатов не нужно.

22 ноября прошлого года, на следующий день после удара Россией ракетой «Орешник» по промышленному комплексу на Украине, в маркетплейсах появилась футболка с изображением Путина и надписью «Крепкий Орешник». Товар стоил 1250 рублей.

Ранее российский губернатор встретился с жителями региона в куртке с надписью «командир».