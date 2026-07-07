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Политика

Белый дом объявил дату и время встречи Зеленского и Трампа на саммите НАТО

Зеленский встретится с Трампом в Анкаре 8 июля в 14:30 по киевскому времени
Jonathan Ernst/Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский встретится с президентом США Дональдом Трампом на полях саммита НАТО в Анкаре 8 июля в 14:30 по киевскому времени (совпадает с московским). Об этом пишет издание «Страна.ua» со ссылкой на сообщение Белого дома.

Как сообщили в официальной резиденции американского лидера, переговоры Зеленского и Трампа продлятся час. Затем, согласно официальному расписанию Трампа, у него состоится встреча с президентом Сирии на переходный период Ахмедом аш-Шараа.

По данным Bloomberg, Зеленский настроен оптимистично перед переговорами с американским коллегой. Отмечается, что у лидера Украины запланированы встречи и с другими представителями стран НАТО.

Зеленский на саммите НАТО рассчитывает получить дополнительную помощь в конфликте Украины против России. Кроме того, как стало известно Bloomberg, он надеется выбить для Киева более выгодные условия по сделке США, касающейся производства беспилотников. По словам источников, украинский лидер хочет добиться от американских официальных лиц признания «ценности сделки».

Ранее политолог предсказал суть разговора Трампа с Зеленским на саммите НАТО.

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