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Политика

Bloomberg узнал об умысле Зеленского по «дроновой» сделке с США

Bloomberg: Зеленский откладывает подписание соглашения о дронах с США
Inquam Photos/Octav Ganea/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский откладывает подписание соглашения с США о производстве дронов в надежде выбить для Киева более выгодные условия. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на неназванных украинских чиновников.

По словам источников, Зеленский хочет улучшить условия, добивших от американских официальных лиц признания «ценности сделки» для США.

Как сообщили собеседники агентства, Вашингтон в рамках соглашения хочет получить доступ к украинским технологиям в сфере беспилотников. Советник украинского лидера по коммуникациям Дмитрий Литвин заявил Bloomberg, что Киев не пытается тормозить заключение сделки.

Президент США Дональд Трамп планирует встретиться с Зеленским на саммите НАТО в Анкаре 8 июля. Как стало известно Bloomberg, украинский лидер настроен оптимистично перед переговорами с американским коллегой. Отмечается, что у Зеленского запланированы встречи и с другими лидерами стран НАТО.

Саммит НАТО пройдет в Анкаре с 7 по 8 июля. В рамках мероприятия европейские лидеры надеются восстановить утраченные дружеские отношения с Трампом. Встречу также посетит Зеленский, который рассчитывает получить дополнительную помощь в конфликте Украины против России.

Ранее в Кремле рассказали, будут ли следить за саммитом НАТО в Турции.

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