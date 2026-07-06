Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Политика

Политолог предсказал суть разговора Трампа с Зеленским на саммите НАТО

Политолог Блохин: Трамп может склонить Зеленского к территориальным уступкам
Jonathan Ernst/Reuters

Президент США Дональд Трамп на саммите НАТО в Турции может убедить украинского лидера Владимира Зеленского пойти на уступки в вопросе урегулирования конфликта, учитывая потерю ВСУ Константиновки. Такое предположение в беседе с aif.ru высказал политолог-американист Константин Блохин.

«Трамп будет исходить из ситуации, которая складывается в зоне боевых действий. Если ситуация на поле боя будет быстро меняться, наши военные будут активно наступать, то тогда Зеленский сам захочет переговоров с Россией, потому что ситуация для него будет ухудшаться», — считает эксперт.

С другой стороны, если продвижение российских войск будет не слишком активным, Трамп вряд ли станет сильно давить на Зеленского, добавил он.

Журналист Алекс Христофору до этого заявил, что предстоящий саммит НАТО в Анкаре может обернуться унижением для Зеленского из-за нереальных ожиданий от встречи с Трампом.

Саммит запланирован на 7-8 июля. В рамках мероприятия европейские члены альянса надеются восстановить утраченные дружеские отношения с американским президентом. Встречу также посетит Зеленский, который рассчитывает получить дополнительную помощь в конфликте против РФ. Российские политологи, парламентарии и дипломаты рассказали «Газете.Ru», чего ожидать от этого саммита.

Ранее Рютте назвал ключевые проблемы НАТО, которые обсудят в Анкаре.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Топ-15 древнейших городов России — от «Каспийских ворот» до щита от крестоносцев
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!