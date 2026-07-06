Политолог предсказал суть разговора Трампа с Зеленским на саммите НАТО

Президент США Дональд Трамп на саммите НАТО в Турции может убедить украинского лидера Владимира Зеленского пойти на уступки в вопросе урегулирования конфликта, учитывая потерю ВСУ Константиновки. Такое предположение в беседе с aif.ru высказал политолог-американист Константин Блохин.

«Трамп будет исходить из ситуации, которая складывается в зоне боевых действий. Если ситуация на поле боя будет быстро меняться, наши военные будут активно наступать, то тогда Зеленский сам захочет переговоров с Россией, потому что ситуация для него будет ухудшаться», — считает эксперт.

С другой стороны, если продвижение российских войск будет не слишком активным, Трамп вряд ли станет сильно давить на Зеленского, добавил он.

Журналист Алекс Христофору до этого заявил, что предстоящий саммит НАТО в Анкаре может обернуться унижением для Зеленского из-за нереальных ожиданий от встречи с Трампом.

Саммит запланирован на 7-8 июля. В рамках мероприятия европейские члены альянса надеются восстановить утраченные дружеские отношения с американским президентом. Встречу также посетит Зеленский, который рассчитывает получить дополнительную помощь в конфликте против РФ. Российские политологи, парламентарии и дипломаты рассказали «Газете.Ru», чего ожидать от этого саммита.

Ранее Рютте назвал ключевые проблемы НАТО, которые обсудят в Анкаре.