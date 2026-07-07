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Политика

В Кремле рассказали, будут ли следить за саммитом НАТО в Турции

Песков: Москва будет отслеживать новости, поступающие с саммита НАТО в Анкаре
Сергей Гунеев/РИА Новости

Российская сторона будет следить за новостями о саммите НАТО, который стартует в Анкаре. Об этом в ходе регулярного брифинга с журналистами сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Безусловно, это событие, которое вызывает очень большой интерес, в том числе и наш интерес. Мы, конечно же, будем отслеживать все новости и всю информацию, которая будет из Анкары поступать в контексте подготовки к этому саммиту», — сказал представитель Кремля.

Также он с сожалением отметил, что участниками саммита уже были сделаны заявления об РФ, имевшие конфронтационный характер. По словам Пескова, Москва посмотрит, какие документы будут подписаны по итогам мероприятия и как пройдут запланированные двусторонние встречи.

Очередной саммит НАТО состоится в столице Турции с 7 по 8 июля. Представители стран — членов военного блока из числа европейских государств рассчитывают в рамках мероприятия восстановить утраченные дружеские отношения с президентом Соединенных Штатов. Также в Анкару прибыл украинский лидер Владимир Зеленский, который намерен, в том числе, провести переговоры с американским коллегой. Как писало агентство Bloomberg, Зеленский настроен оптимистично перед беседой с хозяином Белого дома.

Ранее политолог предсказал суть разговора украинского и американского лидеров на саммите НАТО.

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