Рютте назвал ключевые проблемы НАТО, которые обсудят на саммите в Анкаре

На предстоящем саммите НАТО в Анкаре участники обсудят перегруженность оборонных мощностей альянса из-за конфликта на Украине и недостаточные возможности по набору и обучению новых военных, рассказал в интервью The Wall Street Journal генсек блока Марк Рютте.

Глава организации назвал эти ключевые вопросы препятствиями для НАТО. При этом Рютте отметил, что сейчас в альянс поступает больше денег и практически все они освоены, поэтому блок «ускоряет темп», а его оборонно-промышленная база производит больше.

«Сдвиг в мышлении, происходящий сейчас, заключается в том, что оборона должна быть в центре и в основе всего, что мы делаем. Это касается и оборонно-промышленной базы, и традиционных отраслей промышленности», — сказал генсек.

Алина Джусь/«Газета.Ru»

По его словам, блок может сделать выводы из украинского опыта и создать гибкую оборонную промышленность, которая быстро адаптирует новые вооружения. Рютте отдельно упомянул успехи республики в сфере БПЛА.

7-8 июля в Анкаре пройдет очередной саммит НАТО, в рамках которого европейские члены альянса надеются восстановить утраченные дружеские отношения с американским президентом. Встречу также посетит и украинский лидер Владимир Зеленский, который рассчитывает получить дополнительную помощь в конфликте против РФ. Российские политологи, парламентарии и дипломаты рассказали, чего ожидать от этого саммита.

Ранее экс-генсек НАТО допустил исчезновение альянса.