В Совфеде заявили о рисках «большой войны» из-за одного решения НАТО

Саммит НАТО в Анкаре 7-8 июля будет показателен тем, как страны Североатлантического альянса отнесутся к требованиям «одиозных фигур» нарастить оборонные расходы до 4,5% от ВВП. Такой шаг Запада приведет к «большой войне». Об этом «Газете.Ru» заявил председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин.

«Начинающийся сегодня саммит НАТО в Анкаре будет очень показателен прежде всего тем, как отнесутся участники этой встречи к требованиям некоторых наиболее одиозных фигур в Североатлантическом блоке заметно нарастить бюджетное финансирование военных расходов чуть ли не до 4,5% от ВВП. Это очень опасная штука, потому что может иметь эффект динамики, которая пойдет сама собой и приведет просто к большой войне», — обратил внимание дипломат.

На фоне соответствующих намерений НАТО, добавил Карасин, России также не следует надеяться на договороспособность украинского лидера Владимира Зеленского, поскольку «за последние годы, кроме шумной саморекламы, он ничем не занимается».

6 июля президент США Дональд Трамп заявил, что на саммите НАТО, который состоится в Анкаре 7-8 июля, планируется обсудить завершение конфликта на Украине. Также Трамп подчеркнул, что окончание конфликта на Украине «ближе, чем принято думать». Он отметил, что президент России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский хотят положить конец боевым действиям.

Ранее в США рассказали, как сильно Трамп хочет завершить конфликт на Украине.