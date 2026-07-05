Трамп сделал в разговоре с Путиным неожиданное признание

Президент США Дональд Трамп во время беседы с коллегой Владимиром Путиным выразил восхищение одним музеем Санкт-Петербурга, сообщил РИА Новости помощник российского лидера Юрий Ушаков.

«Дональд Трамп, кстати, упомянул, что он лично восхищен петербургским Эрмитажем», — сказал представитель Кремля.

4 июля Путин и Трамп созвонились по случаю Дня независимости США Беседу инициировал Вашингтон. Лидер РФ лично поздравил коллегу и всех американцев со знаковым праздником. Беседа политиков продолжалась 1 час 25 минут.

Во время разговора они в том числе говорили об урегулировании на Украине. Президент США снова выразил готовность содействовать скорейшему прекращению военных действий в зоне конфликта и поиску решений по преодолению кризиса. Спецпосланник Трампа Стив Уиткофф и зять лидера Джаред Кушнер продолжат быть посредниками между сторонами и готовы в удобное время приехать в Москву.

Ранее Зеленский обсудил с Трампом «реальную перспективу» окончания военных действий на Украине.