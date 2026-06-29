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Политика

Путин рассказал о реакции Лукашенко на угрозы Зеленского

Путин: Лукашенко не паникует из-за окриков со стороны Зеленского
Евгений Биятов/РИА «Новости»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не испытывает панику из-за окриков со стороны украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом президент РФ Владимир Путин сообщил в ходе интервью журналисту Павлу Зарубину, запись которого опубликована в его Telegram-канале.

Как отметил российский лидер, многие воспринимают высказывания Зеленского как попытку вовлечь Минск в конфликт между Москвой и Киевом. По словам Путина, власти Белоруссии рассматривают данные заявления как повод для серьезной обеспокоенности, однако не паникуют из-за них.

«Грубые какие-то окрики со стороны раздаются, но это не вызывает какой-то паники со стороны <...> Лукашенко. Он подходит к этому очень спокойно, уравновешенно», — подчеркнул президент РФ.

19 июня Зеленский обратился к Лукашенко, дав ему неделю на то, чтобы убрать с белорусско-украинской границы ретрансляторы. Речь идет об установках, якобы позволяющих российским военнослужащим наводить беспилотники на цели на Украине. Глава государства пригрозил, что если Минск не выполнит требование, Киев «сделает это сам».

Спустя пять дней украинский лидер объявил, что ретрансляторы на территории Белоруссии прекратили работу. 25 июня Лукашенко рассказал, что провел встречу с представителями Зеленского и предупредил их о возможном изменении «качества войны» в случае втягивания в нее Минска.

Ранее на Украине оценили вероятность втягивания Белоруссии в вооруженный конфликт.

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