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Политика

Буданов «древней мудростью» ответил на вопрос о мирном процессе по Украине

Глава ОП Буданов понадеялся, что конфликт на Украине когда-нибудь закончится
Ryan Carter/UAE Presidential Court/Reuters

Глава офиса президента Кирилл Буданов фразой «пока живу, надеюсь», ответил на вопрос о том, может ли мирный процесс вокруг урегулирования конфликта на Украине ускориться в обозримом будущем. Его слова приводит «РБК-Украина».

«Древняя мудрость гласит: пока живу, надеюсь. Любая война когда-нибудь заканчивается. Не было еще ни одной войны, которая не имела бы завершения», — сказал Буданов.

Комментируя потенциальный визит спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Киев, он заявил, что поездка много раз откладывалась. При этом, по его словам, вопрос не в визите, а в том, чем он завершится.

Как подчеркнул Буданов, «если нам нужно завершение, то форма — это уже довольно второстепенный вопрос».

23 июня президент России Владимир Путин заявил, что страна готова к проведению мирных переговоров с Украиной. По его словам, диалог следует строить на базе стамбульских договоренностей. Также российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил о готовности России возобновить переговоры по Украине в любое время.

Ранее Зеленский обсудил с Макроном «дипломатические перспективы».

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