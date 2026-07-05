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Политика

В ГД РФ предположили, чем обернутся попытки Зеленского скрыть потерю Константиновки

Депутат Ивлев заявил, что затея Зеленского скрыть потерю Константиновки обречена
Valentyn Ogirenko/Reuters

Попытки украинского лидера Владимира Зеленского скрыть переход Константиновки под контроль российских войск обречены на провал. Об этом журналистам РИА Новости заявил депутат Государственной думы РФ Леонид Ивлев.

«В современном информационном пространстве тайн нет, и затея Зеленского обречена на провал», — сказал парламентарий.

Он выразил уверенность, что Киев отказывается признать потерю Константиновки из-за страха, что после этого фронт окончательно «посыпется». Есть вероятность, что военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) начнут массово дезертировать или сдаваться в плен, пояснил Ивлев.

3 июля президенту РФ Владимиру Путину доложили, что военнослужащие страны взяли под контроль Константиновку в Донецкой народной республике (ДНР). Информация поступила во время посещения главой государства командного пункта объединенной группировки войск. Потеря города, превращенного ВСУ в крепость, нарушила снабжение украинских формирований. Более того, российским бойцам открылся путь на Краматорск и Славянск. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее немецкий журналист удивился тому, как быстро Вооруженные силы РФ взяли под контроль Константиновку.

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