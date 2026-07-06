«Плохие новости для Зеленского». Вернулся ли Трамп к переговорам по Украине?

Президенты Турции и США Реджеп Тайип Эрдоган и Дональд Трамп 7 июля в Анкаре обсудят возобновление мирных переговоров между Россией и Украиной. Вместе с тем в Кремле заявили, что Трамп открыт к тому, чтобы выслушать позицию России в украинском конфликте. Высока ли вероятность скорой активизации переговорного процесса и каких позиций будет придерживаться президент США — в материале «Газеты.Ru».

В рамках встречи в Анкаре 7 июля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и американский лидер Дональд Трамп обсудят инициативы республики по возобновлению мирных переговоров между Россией и Украиной. Об этом сообщил РИА Новости источник в турецком правительстве.

« Инициативы Турции по возобновлению переговоров по Украине войдут в повестку встречи президентов Эрдогана и Трампа в Анкаре », — сказал собеседник агентства.

В ходе саммита НАТО в Анкаре Дональд Трамп также встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника сообщает Reuters.

По словам собеседника агентства, Трамп примет участие в двусторонней встрече с Зеленским, и перед отъездом в Вашингтон проведет пресс-конференцию. Ожидается, что после диалога с украинским лидером Трамп продолжит переговоры с президентом России Владимиром Путиным .

В ночь на 5 июля состоялся телефонный разговор между Путиным и Трампом. О новых договоренностях по Украине по итогам беседы объявлено не было. Однако помощник российского президента Юрий Ушаков сообщил, что американский лидер подтвердил готовность добиваться скорейшего прекращения боевых действий и содействовать поиску решения украинского кризиса.

Позже официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что разговор двух президентов стал хорошей возможностью донести позицию РФ по ставке Киева и Европы на эскалацию. Песков отметил, что американский лидер открыт для информации, которую до него доводит глава РФ.

«Главное, он (Трамп) открыт к тому, чтобы слушать от Путина ту информацию, которую до него доводит», — сказал Песков.

По словам официального представителя Кремля, позиция Трампа по украинскому вопросу последовательна, а обсуждения того, что глава США меняет свою точку зрения, не соответствуют действительности.

«У президента Трампа, у президента США достаточно последовательная позиция [по Украине], и все вот эти измышления о том, что он якобы как флюгер меняет свою точку зрения, конечно же, не соответствуют действительности », — указал Песков.

Стоит ли надеяться на США?

Подход американского президента к украинской тематике нельзя рассматривать в отрыве от позиции крупного американского капитала, так называемой элиты, отметил в беседе с «Газетой.Ru» первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

Он напомнил, что после прихода к власти Дональд Трамп делал множество резких высказываний в адрес Европы или НАТО, но практически ни одна из этих угроз не была осуществлена .

«Нужно помнить, что те же самые обещания Трампа выйти из НАТО так и остались невыполненными. Из этого делаем вывод, что американская элита и всевозможные влиятельные группы крупного капитала не готовы к таким радикальным шагам. Для американской политической, военной, финансовой, экономической элиты сохранение своего статуса в блоке НАТО является существенным, и в этой связи стоит рассматривать и украинскую тему», — сказал депутат.

По его мнению, в рамках украинского вопроса речь идет о стремлении Трампа извлечь разного рода выгоды для себя.

«Бросать тему Украины Трамп точно не собирался. Вопрос в том, чтобы извлечь необходимый пул экономических выгод, и из этого Трамп будет исходить всегда. Для Вашингтона не является проблемой, что другие партнеры по НАТО активно поддерживают украинский режим, тратят на это деньги, используют военные возможности. Наоборот, для него это возможность, с одной стороны, давить на Россию, а с другой стороны, это источник пополнения бюджетов американских корпораций, у которых европейцы закупают оружие», — пояснил Новиков.

Он заключил, что сложившаяся ситуация по мирным переговорам между Москвой и Киевом в целом даже устраивает Трампа, а потому он будет просто маневрировать между сторонами и существенно не продвинет переговорный процесс .

При этом в Госдуме сомневаются, сможет ли президент США «подгонять» украинского лидера к миру.

«Тут надо не Трампа подгонять, надо Зеленского. Может ли Трамп это сделать — вопрос. Однако остальные стороны конфликта точно не могут к переговорам подтолкнуть кого-либо», — отметила первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.



По ее словам, сейчас переговоры остаются на паузе из-за нежелания Украины найти мирное решение конфликта , а также из-за политики европейских лидеров, которые внушили президенту США уверенность в «победе» Киева.

«Минусом» для России стало и то, что Дональд Трамп сейчас считает себя единственным, кто способен наладить переговорный процесс по Украине. Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев в беседе с «Газетой.Ru» подчеркнул, что Трампу никогда не стоит показывать чрезмерную зависимость от его действий.

«Американской стороне вольно или невольно дали понять, что надеяться в вопросе о переговорах можно только на Трампа. Ему дали понять, что именно с ним и его инициативой связан успех переговорного процесса. С моей точки зрения, этого делать не стоило», — сказал политолог.

Он отметил, что нынешняя внутриполитическая ситуация в Соединенных Штатах не позволяет Дональду Трампу заключать какие-то соглашения, которые были бы однозначно выгодны России.

«Перед промежуточными выборами для администрации складывается очень тревожная ситуация. И я думаю, что в администрации понимают: дело пахнет керосином. В сложившейся ситуации Трамп не должен проявлять слабины, а потому он не будет идти ни на какие уступки России и не сможет обеспечить никакого долгосрочного соглашения», — считает Васильев.

Двусторонние сигналы

В связи с частично возродившимся интересом Трампа к Украине администрация США начала посылать сигналы как европейским союзникам, так и России, отметил в беседе с «Газетой.Ru» американист и политолог Малек Дудаков.

«Трамп демонстративно, своими звонками нашему президенту — и до, и после встречи с Зеленским — уже сигнализирует европейской партии, что далеко не во всем находится на их стороне и готов общаться и слышать точку зрения России. Поэтому здесь, как мы видим, противоречия в подходах США и Европы сохраняются», — отметил американист.

По его словам, американцы по итогам саммита НАТО вряд ли поменяют свою основную позицию . То есть какая-то косвенная поддержка Украины у них сохранится, но активно вовлекаться в борьбу с Москвой они вряд ли соберутся.

«Более важный момент, которому будет уделяться много внимания, — увидим ли мы какие-то официальные заявления с американской стороны на саммите НАТО, в частности объявят ли они об оптимизации, сокращении своего военного присутствия в Европе. Это вполне возможно. У американцев понятный подход в отношении европейцев: если вы хотите от нас что-то получить — платите деньги; хотите американские ракеты, самолеты — тогда вам нужно за все заплатить, купить самостоятельно», — заявил Дудаков.

Global Look Press

Он заключил, что для европейцев сигналы с американской стороны могут быть довольно-таки негативными, и в целом, кажется, что Штаты хотели бы уделить больше внимания на саммите НАТО именно ближневосточной повестке.

Ранее британская газета The Telegraph сообщила, что на предстоящем саммите НАТО ситуация для президента Зеленского складывается намного хуже, чем в предыдущие годы .

«Лидеры Североатлантического альянса столкнутся с атакой на три фронта: это единство, решимость и безопасность. Речь идет о недовольстве Дональда Трампа действиями европейских союзников, усугубляющимся расколом относительно финансирования Киева и якобы возможными провокациями со стороны России. Все это плохие новости для Зеленского», — говорится в тексте.