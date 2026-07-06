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Армия

США выступили против наступательных операций ВСУ

Вэнс: ВСУ следует придерживаться оборонительной стратегии вместо наступления
acquelyn Martin/Pool/Reuters

Администрация США против наступательных операций Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил американский вице-президент Джей Ди Венс в интервью The Times.

Он объяснил позицию Вашингтона тем, что американцы предпринимают усилия для разрешения военного кризиса на Украине. В качестве аргумента Вэнс напомнил неудачное контрнаступление ВСУ в 2023 году. По этой причине вице-президент рекомендовал Киеву придерживаться оборонительной стратегии.

«Администрация Трампа склоняется к тому, что украинцы, пока мы, конечно, ведем переговоры, должны просто максимально защищаться», — заявил Вэнс.

До этого бывший главком ВСУ Валерий Залужный рассказал, что украинское контрнаступление в 2023 году провалилось, так как президент Владимир Зеленский не выделил необходимые ресурсы. Первоначальный план заключался в том, чтобы сосредоточить достаточно сил в «едином кулаке» для удара в Запорожской области и выхода ВСУ к Азовскому морю. Для успеха этого замысла требовались масштабное, концентрированное наращивание сил и тактическая неожиданность.

Ранее СМИ назвали потери ВСУ за последние полгода.

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