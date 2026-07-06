Предстоящий саммит НАТО в Анкаре может обернуться унижением для президента Украины Владимира Зеленского из-за нереальных ожиданий от встречи с американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом в эфире своего YouTube-канала заявил журналист Алекс Христофору.

«Зеленский думает, что достаточно показать Трампу фотографии с ударами беспилотников, чтобы он был заворожен и согласился на все. Это большая ошибка, которая обернется новым унижением для Киева», — считает Христофору.

По словам журналиста, Зеленский рассчитывает при помощи Евросоюза убедить президента США в том, что Киев якобы переломил ход противостояния с Россией. Он предположил, что в итоге «надавят уже на самого Зеленского, и он с этим ничего не сделает».

7-8 июля в Анкаре пройдет очередной саммит НАТО, в рамках которого европейские члены альянса надеются восстановить утраченные дружеские отношения с американским президентом. Встречу также посетит и украинский лидер Владимир Зеленский, который рассчитывает получить дополнительную помощь в конфликте против РФ. Российские политологи, парламентарии и дипломаты рассказали, чего ожидать от этого саммита.

Ранее Зеленский обсудил с Макроном «дипломатические перспективы».