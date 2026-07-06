Рябков назвал заявления о готовности Европы к диалогу с РФ отвлекающим маневром

Заявления Европы о готовности к диалогу с Россией являются лишь отвлекающим маневром. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, выступая на XXIV Международной школе ПИР-Центра по проблемам глобальной безопасности, передает ТАСС.

«Звучащие в последнее время заявления европейцев о готовности к возобновлению диалога с Россией - не более чем отвлекающий маневр», — сказал он.

По словам Рябкова, Евросоюз ставит перед собой задачу «нарастить свою роль в качестве военизированного авангарда антироссийского Запада и сохранить киевский режим в качестве инструмента постоянного военного давления на Россию».

Заявления о возможном диалоге с Россией нужны Европе, чтобы отыграть время для наращивания собственного военно-промышленного потенциала и подготовке к вооруженной агрессии против России, добавил дипломат.

17 июня агентство Bloomberg писало о попытках главы Евросовета Антониу Кошты наладить контакты с Москвой. Отмечалось, что действия чиновника вызвали негативную реакцию у правительств нескольких европейских стран.

После этого на Западе заявили, что Евросоюз раскололся на два лагеря. The Washington Post писала, что ЕС пытается установить диалог с Москвой не потому, что у европейских политиков есть в этом необходимость, а из-за нежелания остаться за бортом переговорного процесса по Украине.

Ранее стала известна одна из главных проблем Европы.