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Политика

Стала известна одна из главных проблем Европы

Евродепутат Картайзер: отсутствие диалога с Россией – одна из главных проблем ЕС
Matt Dunham/AP

Неспособность Евросоюза наладить диалог с Россией остается одной из ключевых проблем политического объединения. Об этом РИА Новости заявил депутат Европарламента Фернан Картайзер.

По его словам, проблема заключается не столько в диалоге на парламентском уровне, сколько в разблокировании вопроса о России на уровне правительств и Евросоюза. И эту проблему все еще не начали решать, констатировал евродепутат.

Картайзер заявил, что отсутствие политической воли на уровне правительств Евросоюза тормозит любые попытки наладить отношения с Россией.

30 мая портал The European Conservative писал, что Европа задумалась о возобновлении отношений с Россией.

В материале отмечается, что вопрос стоит не в том, должна ли Европа поддерживать контакты с Москвой, а в том, когда ей это предстоит. По словам автора, еще год назад это было политическим табу, а сегодня уже вовсю обсуждается на министерских встречах, среди дипломатов и в представительствах Евросоюза.

Ранее Зеленский пообещал определить представителя Европы на переговорах с Россией.

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