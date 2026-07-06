Риторика США показывает, что страна все больше отходит от договоренностей по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в ходе выступления на на XXIV Международной школе ПИР-Центра по проблемам глобальной безопасности, передает ТАСС.

Замглавы ведомства отметил, что европейские члены НАТО и Канада в настоящее время разжигают конфликт на Украине, оказывая финансовую, военную и политическую поддержку Киеву.

«Партия войны в лице правящих кругов Британии и Германии, Франции, а также руководство Евросоюза и НАТО стремятся перетянуть на свою сторону американцев, которые судя по их риторике и последним действиям все больше отходят от идеи урегулирования на Украине путем переговоров и поиска компромиссов», — сказал

6 июля вице-президент США Джей Ди Венс заявил, что администрация Белого дома против наступательных операций Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он объяснил позицию Вашингтона тем, что американцы предпринимают усилия для разрешения военного кризиса на Украине. В качестве аргумента Вэнс напомнил неудачное контрнаступление ВСУ в 2023 году.

В этот же день политолог-американист Константин Блохин заявил, что Соединенные Штаты стремятся сохранить киевский режим в условиях дефицита ресурсов и больших потерь среди личного состава ВСУ, поэтому Вашингтон выступает против наступательных действий украинской армии.

Ранее Путин указал Трампу на неизбежность освобождения Донбасса ВС РФ.