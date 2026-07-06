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Политика

Стало известно, почему США запрещают Украине наступать на фронте

Политолог Блохин: США запрещают ВСУ наступать, чтобы сохранить киевский режим
Andrii Marienko/AP

Соединенные Штаты стремятся сохранить киевский режим в условиях дефицита ресурсов и больших потерь среди личного состава ВСУ, поэтому Вашингтон выступает против наступательных действий украинской армии. Об этом «Газете.Ru» заявил политолог-американист Константин Блохин.

«Очевидно, что в условиях дефицита ресурсов, в условиях больших потерь, чтобы продержаться в большей степени и сохранить то, что есть, лучше взять как раз тактику обороняющуюся, а не наступающую. С точки зрения сохранения режима в условиях дефицита — это правильная стратегия», — отметил аналитик.

Несмотря на частичный отход администрации президента США Дональда Трампа от помощи Киеву, Штаты все же стремятся «держать Украину на балансе», считает Блохин. В этой связи Вашингтон и выступает с советами Киеву, как лучше вести военную кампанию.

Накануне вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что администрация США против наступательных операций ВСУ.

Он объяснил позицию Вашингтона тем, что американцы предпринимают усилия для разрешения военного кризиса на Украине. В качестве аргумента Вэнс напомнил неудачное контрнаступление ВСУ в 2023 году. По этой причине вице-президент рекомендовал Киеву придерживаться оборонительной стратегии.

Ранее СМИ назвали потери ВСУ за последние полгода.

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