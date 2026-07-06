ЛДПР предложила списать долги по ЖКУ для пенсионеров, инвалидов и многодетных

ЛДПР выступила с инициативой провести «коммунальную амнистию» для пенсионеров, инвалидов I и II групп и многодетных семей. Мера предполагает обнуление долгов по ЖКУ за последние три года. Соответствующее обращение депутата от ЛДПР Владимира Сысоева к председателю правительства Михаилу Мишустину есть у «Газеты.Ru».

По данным Минстроя России, говорится в документе, общая просроченная задолженность россиян за ЖКУ по состоянию на ноябрь 2025 года составляет 415 миллиардов рублей. Это значит, что каждый пятый россиянин имеет просрочку по квартплате.

Как отмечается в обращении, в 2026 году средний рост тарифов по стране составил почти 12%, однако реальные доходы населения за год, как ожидает Минэкономразвития, должны вырасти на 0,8%, а реальная заработная плата с учетом инфляции увеличится на 2,2%. Рост тарифов при фактически замороженных доходах не способствует снижению задолженности за коммунальные услуги, указали в ЛДПР.

«Увы, такие долги могут накапливаться годами — на фоне инфляции увеличение пенсий и пособий не спасает ситуацию, платить по счетам нашим гражданам просто нечем. Мы должны поддержать россиян, которые не становятся должниками по собственной воле, к этому их толкает безденежье и крайне тяжелая жизненная ситуация», — сказал Сысоев «Газете.Ru».

При этом существенная часть задолженности приходится на пенсионеров и иные социально незащищенные категории — инвалидов и многодетных, считают в партии.

«В целях улучшения материального положения социально незащищенных категорий граждан предлагаем провести «коммунальную амнистию» и обнулить долги за коммунальные услуги, накопленные за последние 3 года до 1 января 2026 года, для пенсионеров по старости (в том числе работающих), инвалидов I и II групп, а также многодетных семей. При этом недополученные средства предлагается рассматривать как безнадежную ко взысканию задолженность», — подчеркнул Сысоев в обращении.

Как отметили в ЛДПР, такой подход позволит повысить реальный уровень жизни вышеуказанных категорий граждан и вывести их из статуса должников.

До этого россиян предупредили о снижении платы за коммуналку летом на 33–47% из-за планового отключения горячей воды. Как отметил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев, за каждый час превышения допустимой продолжительности отключения услуги ее стоимость снижается на 0,15%. Причем чтобы добиться перерасчета платы при отсутствии воды, не надо писать заявление и собирать подписи соседей — с 2026 года процесс начал проходить в беззаявительном порядке.

Ранее в Госдуме объяснили, как россияне могут проверить долги за коммуналку.