В Госдуме объяснили, как россияне могут проверить долги за коммуналку

Оплачивать коммуналку россияне должны до 15 числа каждого месяца, но в некоторых случаях УК или ТСЖ может установить и другой срок. Проверить отсутствие задолженностей жильцы могут несколькими способами, включая соответствующую графу на «Госуслугах», сообщил в беседе с RT зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

Для проверки можно зайти в раздел «Госуслуги Дом», где есть возможность отследить каждое начисление и услугу, и, в случае задолженности, там же все оплатить. Кроме того, эти данные есть на сайтах единых информационно-расчётных центров и в приложениях – например, в Подмосковье изучить всю информацию можно в МосОблЕИРЦ.

«Для доступа к данным нужно зарегистрироваться на сайте либо в приложении или войти через «Госуслуги». В разделе «Платежи» вы увидите сумму долга, которую нужно оплатить», — пояснил Колунов.

Долги также отмечаются в банковских приложениях. Кроме того, разузнать подробности можно в УК или в ресурсоснабжающей компании – на сайте либо по телефону, заключил депутат.

До этого россиян предупредили о снижении платы за коммуналку летом на 33–47% из-за планового отключения горячей воды. Как отметил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев, за каждый час превышения допустимой продолжительности отключения услуги её стоимость снижается на 0,15%. Причём, чтобы добиться перерасчёта платы при отсутствии воды, не надо писать заявление и собирать подписи соседей – с 2026 года процесс начал проходить в беззаявительном порядке.

Ранее в Госдуме напомнили о программах субсидирования коммуналки.

 
