Платежки за ЖКУ летом станут меньше

Депутат Кошелев: летом плата за ЖКУ снизится на 33-47% из-за отключения воды
Летом плата за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) может снизиться на 33-47% из-за планового отключения горячей воды. Об этом сообщил первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев в беседе с РИА Новости.

«Если горячую воду отключили на плановые 10-14 дней, платеж в квитанции за эту услугу может стать ниже на 33-47%», — объяснил собеседник агентства.

Согласно законодательству, за каждый час превышения допустимой продолжительности отключения услуги ее стоимость снижается на 0,15%.

По словам депутата, теперь, чтобы добиться перерасчета платы при отсутствии воды, не надо писать заявление и собирать подписи соседей. С 2026 года процесс начал проходить в беззаявительном порядке. Зафиксировать слишком большой перерыв должны сами управляющие компании и отразить это в ближайшей платежке.

До этого россиянам напомнили о способе сэкономить на плате за коммунальные услуги в случае отъезда на срок более пяти дней. Обратиться за перерасчетом нужно в течение 30 дней после возвращения, подав заявление в управляющую компанию, МФЦ или региональному оператору. Перерасчет можно получить за услуги, зависящие от фактического проживания: водоснабжение, газ (кроме газа на отопление) и вывоз коммунальных отходов. Если в квартире есть счетчики, то перерасчет не нужен.

Подтвердить отсутствие можно разными документами: билетами, счетами за гостиницу, справкой от председателя СНТ о проживании на даче, отметками в загранпаспорте о выезде и въезде в страну и пр.

Ранее «Газета.Ru» выяснила, в каких случаях могут лишить льгот при оплате ЖКУ.

 
