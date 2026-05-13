Названа дата выборов главы Белгородской области

Выборы главы Белгородской области состоятся в единый день голосования — 20 сентября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональный избирком.

«[Выборы губернатора Белгородской области] пройдут в единый день голосования 20 сентября», — сказали журналистам.

В среду, 13 мая президент России Владимир Путин назначил Александра Шуваева врио губернатора Белгородской области. В Кремле прошла рабочая встреча российского лидера новым главой региона.

Александр Михайлович Шуваев родился в 1981 году в городе Новый Оскол Белгородской области. За боевые заслуги удостоен звания Герой Российской Федерации, награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени с мечами, орденом Александра Невского, тремя орденами Мужества и медалью Суворова. Является участником президентской программы «Время героев».

В январе 2026 года назначен заместителем губернатора Иркутской области.

Ранее белгородский оперштаб назвал слухами информацию об уходе с поста Гладкова.