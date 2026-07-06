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Политика

Мишустин заявил, что РФ рассчитывает на развитие отношений с Арменией в духе дружбы

Мишустин надеется, что новый кабмин Армении обеспечит развитие отношений с РФ
Дмитрий Астахов/РИА Новости

Россия рассчитывает, что новое правительство Армении обеспечит развитие отношений с Москвой. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече со своим армянским коллегой Николом Пашиняном, передает РИА Новости.

«Рассчитываем, что новое правительство, которое будет сформировано по итогам голосования, выборов, обеспечит поступательное развитие российско-армянских отношений в духе дружбы, добрососедства, взаимного уважения и учета взаимных интересов», — сказал глава кабмина РФ.

Встреча Мишустина и Пашиняна состоялась на промышленной выставке «Иннопром» в Екатеринбурге.

Поездка в Екатеринбург, как отметил российский премьер, стала первым зарубежным визитом Пашиняна после парламентских выборов в республике.

1 июля главы правительств Армении и России провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили актуальные вопросы российско-армянского взаимодействия в торгово-экономической, научно-технологической и культурно-гуманитарной областях.

Ранее конституционный суд Армении утвердил итоги парламентских выборов.

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