Мишустин заявил, что РФ рассчитывает на развитие отношений с Арменией в духе дружбы

Мишустин надеется, что новый кабмин Армении обеспечит развитие отношений с РФ

Россия рассчитывает, что новое правительство Армении обеспечит развитие отношений с Москвой. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече со своим армянским коллегой Николом Пашиняном, передает РИА Новости.

«Рассчитываем, что новое правительство, которое будет сформировано по итогам голосования, выборов, обеспечит поступательное развитие российско-армянских отношений в духе дружбы, добрососедства, взаимного уважения и учета взаимных интересов», — сказал глава кабмина РФ.

Встреча Мишустина и Пашиняна состоялась на промышленной выставке «Иннопром» в Екатеринбурге.

Поездка в Екатеринбург, как отметил российский премьер, стала первым зарубежным визитом Пашиняна после парламентских выборов в республике.

1 июля главы правительств Армении и России провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили актуальные вопросы российско-армянского взаимодействия в торгово-экономической, научно-технологической и культурно-гуманитарной областях.

Ранее конституционный суд Армении утвердил итоги парламентских выборов.