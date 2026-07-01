Мишустин и Пашинян провели телефонный разговор

Кабмин РФ: Мишустин и Пашинян поговорили по инициативе армянской стороны

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин провел телефонный разговор со своим армянским коллегой Николом Пашиняном. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина РФ.

Отмечается, что разговор состоялся по инициативе армянской стороны.

«Главы правительств обсудили актуальные вопросы российско-армянского взаимодействия в торгово-экономической, научно-технологической и культурно-гуманитарной областях», — говорится в сообщении.

Накануне Пашинян заявил, что не считает введение Россией запрета на импорт армянской продукции санкциями. Пашинян добавил, что намерен обсудить имеющиеся вопросы по этой теме на ближайшем заседании Евразийского межправсовета.

В последнее время Россия ввела временные ограничения на ввоз из Армении цветов, фруктов, овощей и зерновых. Кроме того, полностью остановлена сертификация и введен запрет на импорт всей рыбы и рыбной продукции из республики.

В начале июня армянский премьер заявил, что правительство компенсирует фермерам понесенные убытки за урожай, который они не смогут ввезти в Россию из-за введенных ограничений.

Ранее Песков предупредил, что ждет Армению в случае вступления в ЕС.