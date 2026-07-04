Конституционный суд Армении утвердил итоги парламентских выборов

Конституционный суд Армении постановил оставить в силе итоги парламентских выборов, состоявшихся 7 июня. Об этом было объявлено во время заседания суда, передает Sputnik Армения.

КС Армении отказался признавать итоги выборов в парламент республики недействительными после рассмотрения обращений оппозиционных партий.

7 июня в Армении завершились парламентские выборы. За депутатские мандаты боролись два блока и 16 политических партий. Фаворитом считался правящий «Гражданский договор», который возглавляет действующий премьер-министр Никол Пашинян. Его главным соперником был блок «Сильная Армения» одного из самых богатых людей республики Самвела Карапетяна.

Спустя неделю ЦИК подвел окончательные итоги выборов. Согласно результатам, партия «Процветающая Армения» не смогла преодолеть проходной барьер в 4%, чтобы попасть в парламент. Ее 58 287 голосов составляют 3,9%. Таким образом в парламент войдут партия «Гражданский договор» (49,7% голосов), а также блоки «Сильная Армения» (23,2%) и «Армения» (9,9%). «Гражданский договор» сможет единолично сформировать кабмин.

Ранее Пашинян предложил оппозиции устроить революцию.