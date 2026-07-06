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Политика

Мишустин и Пашинян провели встречу в Екатеринбурге

Глава кабмина РФ Мишустин встретился с премьером Армении Пашиняном
Дмитрий Астахов/РИА Новости

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин встретился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном на промышленной выставке «Иннопром» в Екатеринбурге. Об этом сообщило РИА Новости.

С российской стороны в переговорах также участвуют вице-премьер Алексей Оверчук, руководители Россельхознадзора, Росатома, РЖД, Роспотребнадзора, а также представители Минфина, Минтранспорта и других ведомств.

1 июля главы правительств Армении и России провели телефонный разговор. В ходе него, как сообщили в российском кабмине, они обсудили актуальные вопросы российско-армянского взаимодействия в торгово-экономической, научно-технологической и культурно-гуманитарной областях.

В конце июня Пашинян заявил, что не считает, что введение Россией запрета на импорт армянской продукции можно считать санкциями. Он добавил, что намерен обсудить имеющиеся вопросы по этой теме на ближайшем заседании Евразийского межправсовета.

Ранее Песков заявил, что вступление Армении в ЕС приведет к потере выгодного сотрудничества с РФ.

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