В МИД предупредили Латвию о последствиях в случае ударов по России

Латвия глубоко заблуждается, если рассчитывает без последствий участвовать в ударах по России из-под «зонтика» НАТО. Об этом заявил в интервью РИА Новости заместитель главы МИД Михаил Галузин.

Дипломат напомнил о предупреждении Службы внешней разведки РФ, согласно которому Латвия, Литва и Эстония планируют участвовать в запуске беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) непосредственно со своих территорий, а также о присутствии украинских операторов БПЛА на латвийских военных базах.

Галузин подчеркнул, что все места принятия решений об организации провокаций против мирных жителей и инфраструктуры России, места пусков украинских или якобы украинских беспилотников, а также производства БПЛА независимо от их «юрисдикции» подробнейшим образом фиксируются.

Накануне президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что не исключает эскалации России против стран НАТО и призвал подготовить надлежащий ответ на такой сценарий.

В начале июня президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств в рамках ПМЭФ назвал провокацией заявления о возможности нападения России на страну НАТО. Российский лидер неоднократно подчеркивал, что Москва не собирается ни на кого нападать.

Ранее Каллас пригрозила России «разрушительными последствиями».