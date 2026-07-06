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Политика

Пескова спросили о реакции Трампа на слова Путина об эскалации на Украине

Песков адресовал в Белый дом вопрос о реакции Трампа на эскалацию конфликта
Photo Agency/Shutterstock/FOTODOM

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не стал говорить, как президент США Дональд Трамп отреагировал на заявление президента РФ Владимира Путина об эскалации российско-украинского конфликта.

Ранее помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что Путин во время телефонного разговора с Трампом довел до него, что Киев и его европейские союзники делают ставку на затягивание и эскалацию военного конфликта.

«Послушайте, наверное, не с руки нам говорить о реакции Трампа. Вы можете адресовать этот вопрос нашим коллегам в администрации Белого дома», — сказал Песков, отвечая на вопрос, как американский лидер отреагировал на слова президента РФ.

Накануне Reuters со ссылкой источник в Вашингтоне сообщил, что после контактов с украинским президентом Владимиром Зеленским в Турции Трамп намерен раз еще связаться с российским лидером.

Ранее в Кремле заявили, что звонок Трампа Путину инициировали США.

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